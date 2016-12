Vom Acker auf den Tisch: neue Broschüre erschienen

Berlin: Naturschutzstation Marienfelde |

Marienfelde. Die Naturschutzstation bereitet sich auf den Start in die neue Saison vor. In der Winterpause entstand eine informative Broschüre unter dem Titel „Vom Acker auf den Tisch“.

Naturschutzstation Marienfelde, Diedersdorfer Weg 5, weitere Informationen: www.naturwachtberlin.de

Dabei dreht sich alles um die gesunde Ernährung. Die Leser erfahren mehr über den Anbau und die Verarbeitung von Lebensmitteln. Die Naturwacht möchte Großstadtkindern Wissenswertes über Lebensmittel vermitteln. Dabei sollen die Kinder den Zyklus von der Aussaat bis zur Ernte kennenlernen. Auch kleine Rezepte sind in der Broschüre zu finden. Im Frühjahr sind auch Projekte in Zusammenarbeit mit den Landwirten in der Marienfelder Feldmark geplant. Bis zum 2. April hat die Station am südlichen Stadtrand noch Winterpause, doch Termine oder Bestellungen kann man am besten per E-Mail: buero@naturwachtberlin.de einreichen.