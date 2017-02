Berlin: Stadtteilbibliothek Marienfelde |

Lichtenrade. In der Stadtteilbibliothek, Marienfelder Allee 109, wird am 9. Februar von 16 bis 17 Uhr wieder Kindern im Alter ab vier Jahren vorgelesen. Die regelmäßig stattfindenden Aktion der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg findet in Kooperation mit dem Verein „Lesewelt Berlin“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos: 902 77 25 16. HDK