Marienfelde. In Kooperation mit dem Verein Lesewelt Berlin findet am Donnerstag, 3. August, von 16 bis 17 Uhr eine Vorlesestunde in der Stadtteilbibliothek, Marienfelder Allee 109, statt. Sie ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 902 77 25 16. HDK