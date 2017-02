Marienfelde.

Der Gospelchoir der evangelischen Kirchengemeinde Marienfelde lädt am 25. Februar zu einer musikalischen Gospelreise in die Dorfkirche, An der Dorfkirche, ein. Lieder, die seit über 80 Jahren mit biblischem Inhalt gesungen werden, stehen auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.gospel-choir-marienfelde.de