Grüne Idylle auf der Müllkippe

Marienfelde.

Unter der Überschrift „Von der Kippe zum NaturschutzPark – Mülldeponie Marienfelde“ findet am 3. Juni von 15 bis 17 Uhr eine sachkundige Führung durch den Park an der südlichen Stadtgrenze statt. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf, für Kinder 3,50 Euro. Familien zahlen zwölf Euro. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Naturschutzstation am Diedersdorfer Weg 3-5. In den Pfingstferien ist die Station vom 6. bis 10. Juni täglich von 12 bis 18 Uhr für alle offen. Weitere Infos unter www.naturwachtberlin.de