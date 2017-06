Marienfelde.

Die Naturschutzstation im Freizeitpark Marienfelde, Diedersdorfer Weg 3-5, bietet am 17. und 18. Juni zum „Langen Tag der Stadtnatur“ ein vielfältiges Programm für die ganze Familie an. Es gibt am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr unter anderem Führungen zu den Themen Heilkräuter, Vögel in der Stadtnatur, Wildtiere und Lehrbienenstand. Informationen und Programm: www.naturwachtberlin.de