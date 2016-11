Weihnachtsmarkt "Rund um die Dorfkirche Marienfelde"

Entdecken Sie das "Geheimnis der Zuckerstange" - eine Legende zum Mitnehmen - auf dem traditionellen Weihnachtmarkt an der ältesten Dorfkirche Berlins



Es weihnachtet wieder "Rund um die Dorfkirche Marienfelde"! Die Ev. Kirchengemeinde Marienfelde lädt Sie herzlich zu einem Besuch auf den traditionellen Weihnachtsmarkt „Rund um die Dorfkirche“ in Berlin Alt-Marienfelde ein.



In nachbarschaftlicher Kooperation (mit Lehmanns Bauerhof, Sportverein TSV und dem Haus der Ideen) entsteht eine große Veranstaltung, die immer wieder viele tausend Besucher aus Berlin und Umgebung anlockt.



Lassen Sie sich von der romantisch-rustikalen Atmosphäre rund um die älteste Dorfkirche Berlins begeistern! Ganz nebenbei können Sie noch handgefertigte Weihnachtsgeschenke besorgen.

Öffnungszeiten

Fragen und Kontakt

Besuchen Sie uns am 2. und 3. Adventswochenende (02.-04.12. und 09.-11.12.2016)jeweils freitags 14-20 Uhr, samstags und sonntags 12-20 Uhr, Alt-Marienfelde, 12279 BerlinBitte per E-Mail an: Weihnachtsmarkt@Marienfelde-Evangelisch.de