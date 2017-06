Berlin: Seniorentreffpunkt |

Marienfelde. Der EJF Seniorentreff am Tirschenreuther Ring 5 lädt am 29. Juni ab 14 Uhr zum leckeren Eisessen im Garten ein. Die Teilnahme an dem kulinarischen Sommervergnügen kostet drei Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter 71 09 32 13. HDK