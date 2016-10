Fröhliche Handarbeit

Berlin: Altes Waschhaus |

Marienfelde. Im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum „Altes Waschhaus“, Waldsassener Straße 40a, findet am 24. Oktober von 15 bis 18 Uhr das nächste fröhliche Handarbeitskränzchen statt. „Die Gelegenheit, in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen zusammenzusitzen und zu werkeln: Ob Anfänger oder Könner: Wolle ist reichlich vorhanden“, so die Veranstalter. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen unter 53 08 52 65. HDK