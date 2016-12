Inklusionspreis an Marienfelder Unternehmen

Marienfelde. Der Berliner Inklusionspreis in der Sparte „Mittelständische Unternehmen“ ging an den Marienfelder Standort der Metro Cash & Carry Deutschland GmbH.

In jedem Jahr werden von der Landesregierung Unternehmen in insgesamt vier Kategorien mit diesem Preis ausgezeichnet. Sie haben sich besonders für die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung engagiert.Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) ist sehr erfreut darüber, dass der diesjährige Preisträger in der Kategorie „Mittelständische Unternehmen“ an einen Betrieb in Tempelhof-Schöneberg ging. „Das Unternehmen zeigt vorbildlich, dass Beschäftigte mit Behinderung wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebs beitragen“, so Schöttler.Metro mache hiermit deutlich, dass es sowohl eine wichtiger wirtschaftlicher Akteur ist als auch ein eine gesellschaftliche Aufgabe löst. Für die Bürgermeisterin ist es wichtig, Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsprozeß mit einzubeziehen.„Die Stärkung der Wirtschaft in unserem Bezirk ist für mich eine ebenso wichtige Aufgabe wie die Unterstützung von Strukturen zur verstärkten gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung.“ Der Preis ist mit 10.000 Euro ausgeschrieben.