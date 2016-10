Naturwacht räumt auf

Berlin: klärwerk Marienfelde |

Marienfelde. Unter dem Motto „Es gibt dort jede Menge zu tun, packen wir’s an“ will die Naturwacht am 29. und 30. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern in der Marienfelder Feldmark am Entlastungsgraben praktisch tätig werden. Treffpunkt für die Aufräumarbeiten ist um 10 Uhr am Schichauweg am Klärwerk gegenüber der Feldmark. Weitere Infos unter 75 77 47 66 Dienstag bis Freitag 13 bis 15 Uhr. HDK