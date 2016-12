Solling-Schule musiziert im Krankenhaus

Marienfelde. Der Chor und die Instrumentalgruppe der Solling-Schule bringen auch in diesem Jahr weihnachtliche Stimmung zu alten und kranken Menschen.

902 77 74 53. Infos unter www.Solling-schule.de 902 77 74 53.

Am 16. Dezember um 10.30 Uhr singen und musizieren die Schüler unter Anleitung von zwei Musiklehrerinnen im Krankenhaus St. Marien in der Gallwitzallee in Lankwitz. Auch Gäste, die sich weihnachtlich einstimmen lassen möchten, sind zum Auftritt willkommen.An der Marienfelder Solling-Schule gibt es schon seit über 20 Jahren die wunderbare Tradition, in der Weihnachtszeit kranken und älteren Menschen mit weihnachtlicher Musik ein wenig Freude zu bereiten. Deshalb fanden sich auch in diesem Jahr rund 50 Schüler zusammen, um traditionelle deutsche und internationale Weihnachtslieder zu proben. Die CD mit allen Liedern der letzten Jahre ist in der Integrierten Sekundarschule, Alt-Marienfelde 52, erhältlich.