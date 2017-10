Weihnachten geht wieder los

Berlin: Waldsassner Straße 40 |

Marienfelde.

Auf Wunsch von Bewohnern soll am 1. Dezember wieder ein Weihnachtsmarkt in der Waldsassener Straße 40 vor dem Einkaufszentrum stattfinden. Das Quartiersbüro W40 nimmt ab sofort Anmeldungen für einen Stand von Einrichtungen, Initiativen und Bewohnern der Großwohnsiedlung entgegen. Angeboten werden kann alles, was selbstgemacht und weihnachtlich ist. Zum Beispiel handgefertigte Weihnachtsdekoration, Schmuck, Strickwaren, Leckereien und vieles mehr. Die Stände sind kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung:

53 08 52 65.