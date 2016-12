Der Tradition treu geblieben

Marienfelde. Same procedure as every year. Wenn Stern und Concordia Wittenau in der Landesliga aufeinandertreffen, dann gibt es traditionell einen Heimsieg. Da die Marienfelder zuhause spielten, durften sie sich am vergangenen Sonntag also über ein 3:0 freuen. Die Tore erzielten J. Schwochow, Stawrakakis und Haase. Im letzten Spiel vor der zweimonatigen Winterpause sind die Marienfelder am kommenden Sonntag bei Schlusslicht Friedenauer TSC zu Gast. Anstoß an der Offenbacher Straße ist um 14.30 Uhr.



