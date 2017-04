Desolate Vorstellung

Marienfelde. Der Landesligist unterlag am vergangenen Sonntag nach einer desolaten Leistung bei BW Hohen Neuendorf mit 0:4 (0:2). Die Gastgeber waren zwar mit dem letzten Aufgebot angetreten – unter anderem spielte Torhüter Hartmann im Mittelfeld –, boten aber dennoch eine deutlich bessere Vorstellung und siegten verdient.



Die Chance zur Wiedergutmachung besteht am Sonntag, wenn Marienfelde den FC Internationale empfängt. Anstoß ist um 13.30 Uhr an der Dorfkirche. MW

