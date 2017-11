Fünfter Sieg in Folge für Stern

Marienfelde. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den BSC Rehberge einen 2:1 (1:0)-Sieg eingefahren. Es war für die Marienfelder bereits der fünfte Dreier in Folge. Goerigk (20.) und Ambs (49.) sorgten mit ihren Toren für eine 2:0-Führung, ehe Kunze für die Gäste noch der Anschlusstreffer gelang (71.). Anschließend hätten sich die Gastgeber nicht beschweren dürfen, wenn Rehberge noch zum 2:2 gekommen wäre. „In den letzten 35 Minuten waren wir mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache“, sagte Stern-Trainer Markus Glasenapp.



Womöglich waren seine Spieler mit den Gedanken schon beim Nachholspiel am heutigen

Mittwoch beim FC Brandenburg 03 (19.30 Uhr, Rasenplatz an der Sömmeringstraße).

