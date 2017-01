Karate für Senioren

Lankwitz.

Eigentlich gilt Karate als Kampfsportart vor allem für junge und fitte Menschen. Karate ist jedoch mehr. Es kann eine Lebenseinstellung für alle Altersgruppen sein. Den Beweis tritt die Budo Akademie Berlin mit einem speziellen Programm für Sportler über 45 Jahre an. Karate ist für alle Altersklassen geeignet, so lautet das Motto der Akademie. Davon können sich ältere Sportler bei einem kostenlosen Workshop am Sonnabend, 21. Januar, um 15 Uhr in der Budo Akademie, Malteserstraße 139, ein eigenes Bild machen. Anmeldung auf www.budo-akademie-berlin.de oder unter79 74 85 72.