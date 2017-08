Berlin: Freizeitpark Marienfelde |

Marienfelde. „Mitlaufen oder anfeuern“ lautet die Parole. Am 26. August findet von 9 bis 15.30 Uhr der 3. Natur(Halb)Marathon statt. Start- und Zielpunkt ist am Freseteich (Freizeitpark Marienfelde) am Nahmitzer Damm. Alle weiteren Informationen im Quartiersbüro, Waldsassener Straße 40, 53 08 52 65. HDK