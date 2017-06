Sieg gegen Aufstiegsaspirant

Marienfelde. Der Landesligist hat nach der Niederlage bei Türkiyemspor am zurückliegenden Spieltag in die Erfolgsspur zurückgefunden und Aufstiegsaspriant Fortuna Biesdorf mit 4:1 bezwungen. Die Treffer erzielten Ünal (32., 90.+1), Stawrakakis (13.) und Neugebauer (90.+3). Für Biesdorf traf Scholz zum zwischenzeitlichen 2:1.



Zum Saisonabschluss gastiert Marienfelde am Sonntag bei Concordia Wittenau. Bei einem Sieg könnte die Fiedler-Elf noch auf Rang fünf klettern. Anstoß ist um 12 Uhr im Stadion Wittenau (Göschenstraße).

