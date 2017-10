Stern Höhenflug hält weiter an

Marienfelde. Im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen BW Hohen Neuendorf hat das

Team von Coach Tim Fiedler einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg eingefahren. Die Tore für die Marienfelder erzielten Ünal (14., 90.), der in bester Gerd-Müller-Manier traf, und Ambs (23.). Damit hält Sterns Höhenflug an, es war bereits der dritte Sieg in Folge. Das hat freilich auch Auswirkungen auf die Landesliga-Tabelle, wo die Marienfelder inzwischen auf Platz fünf rangieren.



Ihre Erfolgsserie ausbauen können sie am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Nordost (15 Uhr, Walter-Felsenstein-Straße).

