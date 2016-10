Von Mahlsdorf überrannt

Marienfelde. Gegen Tabellenführer Eintracht Mahlsdorf II war für den Landesligisten am vergangenen Sonntag nichts zu holen. Schon nach 27 Minuten lag Stern Marienfelde 0:4 zurück und erst nach dem sechsten Treffer schalteten die Mahlsdorfer einen Gang zurück. Tobias Ramm und Martin Lorenz gelangen nur noch die Ehrentreffer für die Marienfelder zum Endstand von 2:6 (0:4).



Am kommenden Sonntag steht dann ein Heimspiel auf dem Programm. Um 13.30 Uhr ist Hohen Neuendorf zu Gast an der Dorfkirche.



JG

