Dorfner GmbH & Co

Berlin: Dorfner GmbH & Co. KG | Dorfner GmbH & Co. KG, Kitzingstraße 15-19, 12277 Berlin



Am 21. September eröffnet die Dorfner GmbH & Co. KG ihr neues Hauptstadtbüro. Das Unternehmen bietet das Gebäudemanagement, die Gebäudereinigung, ein Catering sowie Servicemanagement an.

Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

Gefällt mir