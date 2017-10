Doch Zäune im Kienbergpark?

Marzahn-Hellersdorf. Die CDU will Teile des Kienberparks umzäunen lassen. Sehenswürdigkeiten, wie die Seilbahn und auch der Wolkenhain sollen dadurch vor Vandalismus geschützt werden.

In einem Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) fordert die Fraktion nicht nur Umzäunungen für die Stationen der Seilbahn, die Naturbobbahn, den Wolkenhain, den sogenannten Naturerfahrungsraum am Kienberg und den neuen Spielplatz. Der gesamte Kienberg mit seinem neuen Bewuchs soll durch einen Zaun geschützt werden. „Es geht uns um den Schutz bei Nacht“, sagt Alexander J. Herrmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Tagsüber soll der Park über Wege zugänglich bleiben. Um Kosten zu sparen, könnten Teile der schon vorhandenen IGA-Zäune genutzt werden. Die Wiedereröffnung des Kienbergparks würde dadurch beschleunigt.Die Grün Berlin GmbH die Befürchtungen der CDU . „Wir hatten schon wenige Tage nach dem Ende der IGA eine Graffiti-Atacke auf den Wolkenhain“, sagt Sven Alex, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation bei der Grün Berlin GmbH.Tatsächlich aber hatten Bezirksamt und Grün Berlin GmbH vor der IGA versprochen, dass alle Zäune am Kienberg und im Wuhletal nach Ende der Gartenschau zurückgebaut würden. Die Linke in der BVV hält daran fest. Sie lehnt Zäune im Kienberpark rundweg ab. „Das widerspricht allen bisher abgegebenen Versprechen bezüglich der künftigen Umzäunung des Geländes“, sagt deren BVV-Fraktionsvorsitzender Björn Tielebein. Zunächst sollten Schäden durch Vandalismus regelmäßig bewertet werden. Dann könne man noch über Sicherungsmaßnahmen sprechen. Gesprächsbereiter zeigt sich die Bürgerinitiative Kienberg-Wuhletal. Sie hatte vor der IGA gegen Umzäunungen des Wuhletals und am Kienberg protestiert. „Wir wollen erst einmal hören, was genau geplant ist“, sagt Gerlinde Poul von der Bürgerinitiative Kienberg-Wuhletal. Es stehe auch noch die Frage, ob die Weidezäune für die Kühe bleiben müssten.„Wir wollen das alles mit den Anwohnern diskutieren und planen gemeinsam mit dem Bezirksamt am Freitag, 17. November, um 18 Uhr in der IGA-Markthalle, Blumberger Damm 130 eine Anwohnerversammlung“, erklärt Sven Alex.