Wünsche meist berücksichtigt

Marzahn-Hellersdorf.

Beim Übergang in die 7. Klasse konnten in diesem Jahr 96 Prozent der Schüler im Bezirk einen Platz an einer ihrer Wunschschulen finden. Laut den Zahlen aus dem Schulamt meldeten sich insgesamt 1716 Schüler aus Marzahn-Hellersdorf für eine 7. Klasse an. Bei 1539 Schülern konnte ihr Erstwunsch berücksichtigt werden. 76 erhielten einen Platz an der Schule, die sie als zweite genannt hatten, 24 an der dritten Wunschschule. In der Sekundarstufe waren besonders Plätze bei der Thüringen-Oberschule, an der Rudolf-Virchow-Oberschule und der Ernst-Haeckel-Schule nachgefragt. Bei den Gymnasien konnten am Otto-Nagel-Gymansium und am Melanchthon-Gymnasium nicht alle Wünsche der Schüler nach einem Platz berücksichtigt werden.