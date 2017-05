Drei Fahrzeuge in Flammen

Marzahn.

Drei Autos sind am Montag, 29. Mai, am Blumberger Damm ausgebrannt, drei weitere wurden beschädigt. Ein Autofahrer hatte gegen 4.40 Uhr früh einen geparkten Ford bemerkt, aus dem Flammen schlugen. Aus dem Fahrzeug trat Flüssigkeit aus, die sich über die abschüssige Straße ausdehnte und zwei weitere Autos in Brand setzte. Auch sie konnte die Feuerwehr nicht mehr retten. Die Flammen beschädigten zudem drei weitere Fahrzeuge. Die Ursache des Brandes ist unbekannt. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.