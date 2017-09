Marzahn.

Bei einem Verkehrsunfall in der Trusetaler Straße am 19. September wurde ein Kind schwer verletzt. Das zwölfjährige Mädchen trat gegen 15.40 Uhr nach Aussagen von Zeugen unvermittelt zwischen parkenden Autos auf die Straße. Dabei wurde es von einem Pkw erfasst, dessen Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Das Mädchen wurde mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.