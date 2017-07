Schmierereien an Galerie M

Berlin: Galerie M |

Marzahn.

Fenster der Galerie M, Marzahner Promenade 46, sind mit Nazi-Symbolen beschmiert worden. Mitarbeiter entdeckten die Schmierereien am Montag, 24. Juli. In der Galerie ist derzeit die Ausstellung „Entartete Kunst“ zu sehen. Darin wird auch der Umgang der Nazis mit moderner Kunst und Künstlern im Dritten Reich thematisiert. Die Galerieleitung ließ nach Rücksprache mit der Polizei die Beschmierungen noch am Montag entfernen. Die Ermittlungen gestalten sich auch deshalb schwierig, weil als Tatzeitpunkt das gesamte Wochenende infrage kommt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund.