Tote nach Wohnungsbrand

Marzahn.

Eine 76-Jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand am Mittwoch, 18. Januar, in der Fichtelbergstraße schwer verletzt worden und noch vor Ort verstorben. Die Umstände, die zum Brand führten, sind noch nicht geklärt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Das Feuer war gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und fand die 76-Jährige schwer verletzt vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt starb sie vor Ort. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Aufgrund des Verdachts der Brandstiftung wurde der ebenfalls 76 Jahre alte Lebensgefährte der Frau vorläufig festgenommen. Ein Brandkommissariat ermittelt weiter.