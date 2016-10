11. Kunst- und Keramikmarkt auf dem KulturGut Marzahn

Über 55 Keramiker und Kunsthandwerker präsentieren an beiden Tagen von 10:00 bis 18:00 Uhr ihre Arbeiten zum Verkauf. Auf den Freiflächen und in den Gebäuden des KulturGutes und des SchaMottchens, der Kunst- und Keramikscheune am KulturGut, findet unser diesjähriger Kunst- und Keramikmarkt statt. Sie erleben Schauvorführungen zum Kunststricken und man kann Keramikern, Korbmachern, Drechslern, sowie einem Glasgestalter bei der Arbeit über die Schultern schauen.



Außerdem besteht die Möglichkeit am Samstag von 12:00 bis ca. 17:00 Uhr zwei Schauvorführungen im Rakubrand mit speziellen Brenntechniken zum Thema „Kupfermatt“ neben dem SchaMottchen zu verfolgen. Aktionsmalerei live für unsere Gäste an beiden Tagen wird von der Berliner Künstlerin Antje Püpke ebenfalls im SchaMottchen präsentiert.



Neben viel gutem Kunsthandwerk gibt es auch einen ganz tollen Musik-Act..."THE LOVE GLOVES"! Ein Walking Act im gesamten Marktgelände und im Saal des KulturGut, an beiden Tagen jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr live!!!



Das gastronomische Angebot in unseren beiden Cafés bietet neben frisch gebackenem Kuchen zum Kaffee oder Tee auch Schmalzstullen zum Glühwein. Außerdem gibt es an beiden Tagen schmackhafte Suppen und deftige Thüringer Rostbratwürste vom Holzkohlengrill.