Marzahn.

Der Adventsmarkt im Dorf Marzahn findet in diesem Jahr am Sonntag, 27. November, von 12 bis 18 Uhr statt. Rund um den alten Anger sind die Höfe geöffnet und bilden die Kulissen für ein vorweihnachtliches buntes Treiben. Höhepunkt sind unter anderem um 13 Uhr das Einschalten der Beleuchtung des Weihnachtsbaums, ein Konzert der „Marzahner Promenadenmischung“ für die ganze Familie mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen von 15 bis 17 Uhr im Saal des Kulturgutes sowie Konzerte um 15 und 17 Uhr mit Chören in der Kirche.