Adventsmarkt im KulturGut Alt-Marzahn

Das KulturGut, die Keramikscheune „Schamottchen“, die Holzwerkstatt, die Bücherstube werden geöffnet. Ein umfangreiches Angebot erwartet die Besucher, so zum Beispiel unser Adventsliedersingen im großen Saal. Unter der Weihnachtspyramide kann man weihnachtliche Artikel erwerben, Keramik ansehen, sich über die Herstellung informieren und im Schauraum Geschenke zum Weihnachtsfest kaufen.



Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt die Gastronomie und Verpflegung für Groß und Klein. Frisch gebackener Kuchen zum Kaffee oder Tee, knusprige Waffeln und Schmalzstullen laden ein, in beiden geöffneten Cafe`s zu verweilen. Wer es deftiger möchte für den steht Herzhaftes vom Holzkohlegrill bereit und der kann sich vom Glühwein aufwärmen lassen. Der Eintritt ist frei.



Das Programm



13:00 Uhr - Entzünden der Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Dorfanger



14:30 Uhr - Puppenspiel im Gemeindehaus



15:00 Uhr - Konzert des A-Cappella-Chores



18:00 Uhr - Abschlusskonzert in der Dorfkirche