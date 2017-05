Andere Kulturen entdecken

Berlin: Stadtteilzentrum Mosaik |

Marzahn. Das Stadtteilzentrum Mosaik, Altlandsberger Platz 2, veranstaltet am Donnerstag, 1. Juni, von 16 bis 18 Uhr einen Workshop in der Reihe „Interkulturelle Kommunikation“. Workshop-Leiterin Inge Marcus führt auf eine Entdeckungsreihe zu den unterschiedlichen Kulturen, die inzwischen in Marzahn-Hellersdorf heimisch sind. Kontakt zum Stadtteilzentrum unter 54 98 81 83. hari