Auf den Spuren Martin Luthers

Berlin: Stadtteilbibliothek "Heinrich von Kleist" |

Marzahn. „Luther to go“ heißt es am Mittwoch, 25. Januar, um 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek „Heinrich von Kleist“, Havemannstraße 17b. In ganz Deutschland wird in diesem Jahr der 500. Jahrestag des Beginns der Reformation gefeiert. Diesen markiert der berühmte Thesenanschlag von Martin Luther (1483-1546) an der Tür der Wittenberger Schlosskirche. Der in Wittenberg geborene und in der Marienkirche, in der Luther einst predigte, getaufte Berliner Publizist und Verleger Frank Schumann liest aus dem Anlass aus seinen Texten zum Reformator. Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Reihe „Live bei Kleist“ ist frei. Anmeldung unter 933 93 80. hari