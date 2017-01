Bibliothekare über Bücher

Berlin: Bezirkszentralbibliothek Mark Twain |

Marzahn. Viele gute Bücher schaffen es nicht auf die Bestsellerlisten. Um weniger beachtetem, aber trotzdem lesenswertem Lesestoff mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, gibt es in der Mark Twain-Bibliothek die Reihe “Schwebende Bücher”. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 1. Februar, um 18 Uhr in der Arthothek in der Marzahner Promenade 52-54 statt. Mitarbeiter und Nutzer der Bibliothek tauschen sich über Gelesenes aus, kritisieren und loben. Die besprochenen Bücher und weitere Lesetipps liegen ebenfalls aus. Mehr Infos auf asurl.de/137w. Anmeldung unter 54 70 41 54.