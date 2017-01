Das hässliche Entlein im FFM

Marzahn.Das FFM-Theater-Ensemble feiert am Sonntag, 29. Januar, Premiere mit dem Stück „Das hässliche Entlein“.

Regisseurin Birgit Letze-Funke hat das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen bearbeitet und neu inszeniert. Die Vorstellung im Arndt-Bause-Saal des Freizeitforums, Marzahner Promenade 55, beginnt um 16 Uhr.Weitere Aufführungen finden in den Winterferien statt. Das Stück ist in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, 31. Januar bis 2. Februar, jeweils um 10 Uhr sowie am Sonnabend, 4. Februar, um 16 Uhr statt. Eintritt für Kinder drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Erzieher und Begleiter von Kita-Gruppen haben freien Eintritt. Eintrittskarten gibt es unter542 70 91.