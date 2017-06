Gemeinsames Chorkonzert

Marzahn.

Das Programm „Doppelt klingt besser“ am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55, bestreiten der Gemischte Chor der Polizei Berlin und der Männerchor Eintracht 1892 Berlin-Mahlsdorf gemeinsam. Der Chor der Polizei hat im Repertoire klassische Werke und Musicalmelodien sowie deutsche und ausländische Volkslieder. Der Mahlsdorfer Männerchor bringt außerdem zahlreiche Werke der Männerchorliteratur von Schubert bis Brahms und zeitgenössischer Komponisten zu Gehör. Der Eintritt zu dem Chorkonzert im Arndt-Bause-Saal beträgt zehn Euro. Karten gibt es unter542 70 91 und per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de