Gespräch zu Richard Strauss

Marzahn.

Mehr über den Komponisten Richard Strauss erfahren Zuhörer in der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain, Marzahner Promenade 52-54, am Mittwoch, 22. Februar. Der Gitarrist, Komponist und Produzent Klaus Feldmann spricht um 19 Uhr in der Musikbibliothek über die sinfonischen Dichtungen „Macbeth“ und „Ein Heldenleben“. Mit der Veranstaltung wird die Reihe der Marzahner Konzertgespräche fortgesetzt. Es wird gebeten, sich unter www.berlin.de/bibliotheken-mh oder unter54 70 41 42 anzumelden.