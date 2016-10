Groteske Welterkundung

Berlin: Galerie M |

Marzahn. Die Galerie M, Marzahner Promenade 46, eröffnet am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr ihre neue Ausstellung „Wir sind die (!) Wilden“. Der Zeitgeist wird darin mit den Mitteln der Groteske auf die Schippe genommen und ein fiktives „Forum der Weltkulturen“ erschaffen. Exponate sind Hinterlassenschaften eines erfundenen zweiten Bruders des Weltreisenden Wissenschaftlers Alexander von Humboldt. An dem Projekt des Künstlers Maurice de Martin beteiligten sich auch Bewohner des Bezirks. Die Ausstellung wird von Montag, 7. November, bis Freitag, 27. Januar, in der Galerie M zu besichtigen sein. Öffnungszeiten: Mo bis Fr 12-18, So 10-18 Uhr. Mehr Infos unter 545 02 94. hari