Gustav Mahler und seine Musik

Berlin: Freizeitforum Marzahn | Marzahn. In ihrer Reihe "Marzahner Konzertgespräche" präsentiert die Musikbibliothek im Freizeitforum Marzahn an der Marzahner Promenade 52-54 am 13. September, 19 Uhr, Gustav Mahlers "Auferstehungssinfonie". Klaus Feldmann, Gitarrist, Musikproduzent und Lehrer an der Musikschule Marzahn-Hellersdorf, spricht über Mahlers Sinfonie, die mit rund 90 Minuten Aufführungsdauer eines der längsten sinfonischen Werke überhaupt ist.Anmeldungen werden unter Telefon 54 70 41 42 entgegengenommen. Der Eintritt ist frei, erbeten wird eine Spende an den Förderverein Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf zur Mitfinanzierung der Veranstaltung. ReF