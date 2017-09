In Berlin lebende Israelis stellen im Rathaus Marzahn aus

Marzahn. Die achte Ausstellung der Reihe “Kostbarkeiten” im alten Marzahner Rathaus zeigt eine Auswahl von Arbeiten israelischer Künstler, die in Berlin leben. Sie wird am Freitag, 22. September, eröffnet.

Beteiligt sind acht israelische Künstler. Ihre unterschiedlichen Handschriften vereinen sie unter dem Titel „Kombinat“. In der DDR bezeichnete der Begriff einen Zusammenschluss von Betrieben, der die Produktivität verbessern sollte. Im Hebräischen ist „Kombina“ ein Slangwort, mit dem unkonventionelle Lösungen beschrieben werden.Mit Unkonventionellem und Überraschendem ist bei den ausgestellten Arbeiten zu rechnen. Die ausgewählten Werke decken dabei das gesamte Spektrum der Ausdrucksweisen moderner Kunst ab. Die Künstler arbeiten in unterschiedlichen Medien wie Malerei, Typografie, Fotografie oder Performance.Es handelt sich um die bisher größte Ausstellung moderner israelischer Kunst im Bezirk. In Berlin leben und arbeiten gegenwärtig zahlreiche Künstler aus Israel. Diese sehen die deutsche Hauptstadt als interessantes und spannendes Experimentierfeld sowie als wichtigen Umschlagplatz für europäische Kunst.Die Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf ist Veranstalter der Ausstellungsreihe „Kostbarkeiten“. Sie soll das denkmalgeschützte Rathaus als Ausstellungsort profilieren.Die Ausstellung wird am Freitag, 22. September, um 18 Uhr mit Klezmermusik eröffnet. Anschließend wird sie bis zum 10. Januar im alten Marzahner Rathaus, Helene-Weigel-Platz 8, zu besichtigen sein. Besichtigungszeiten sind von 8 bis 18 Uhr. Eintritt ist frei.

Mehr Infos unter 902 93 50 50.