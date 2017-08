Jürgen Walter singt im FFM

Marzahn.

Ein Konzert mit Jürgen Walter steht am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr auf dem Programm im Freizeitforum, Marzahner Promenade 55. Der Sänger stellt sein neues Album „Alles kehrt wieder“ im Arndt-Bause-Saal vor. Der bekannte Pop-, Schlager- und Chansoninterpret begann seine Karriere Anfang der 1970erJahre und trat bei großen Fernsehshows, bei internationalen Tourneen und Musikfestivals, bei Revuen im Palast der Republik und im Friedrichstadtpalast auf. Karten zu 20 Euro unter542 70 91 oder per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de