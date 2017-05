Am 17. Juni 2017 um 15 Uhr sind wir Open Air im Renaissance Garten in den Gärten der Welt im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung zu hören.

Lassen Sie sich von sommerlichen Klängen in toller Umgebung berauschen.

Sie werden ein buntes, 30 minütiges Programm zu hören bekommen.