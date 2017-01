Kennen Sie Mozart?

Marzahn. Die Musikbibliothek des Bezirks beginnt Ende Januar mit einer neuen Veranstaltungsreihe. Sie thematisiert einmal im Monat Leben und Werk von Komponisten.

Weitere Infos auf www.berlin.de/bibliotheken-mh

Die Themen der Reihe orientieren sich an den Spielplänen der großen Opern- und Konzerthäuser der Hauptstadt. Die Veranstaltungen sind gewissermaßen Konzerteinführung und darüber hinaus Gespräche über die Welt der Oper und der Klassischen Musik. Als Referenten werden jeweils renommierte Dramaturgen, ehemalige Musikredakteure, Musiklehrer und Professoren der Universität der Künste Berlin auftreten. Diese werden in einfach gehaltenen und damit verständlichen sowie mit musikalischen Beispielen gewürzten Vorträgen die Musik erklären. Die Veranstaltungsreihe läuft in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, der Musikschule des Bezirks sowie des Konzerthauses am Gendarmenmarkt und der Komischen Oper Berlin.Die neue Reihe beginnt am Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr, in der Arthotek der Mark-Twain-Bibliothek, Marzahner Promenade 52-54. Im Mittelpunkt stehen die Mozart-Opern „Don Giovanni“, „La nozze di Figaro“ und „Cosi fan tutte“. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter54 70 41 42 wird gebeten.