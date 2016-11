Keramikmarkt im Kulturgut

Berlin: Kulturgut Marzahn |

Marzahn.

In und am Kulturgut, Alt-Marzahn 23, findet am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November jeweils von 10 bis 18 Uhr der elfte Keramikmarkt statt. 55 Kunsthandwerker und Keramiker präsentieren und verkaufen ihre Arbeiten. Die Besucher können an Schauvorführungen zum Kunststricken teilnehmen und Keramikern, Korbmachern, Drechslern sowie einem Glasgestalter bei der Arbeit über die Schultern schauen. Außerdem gibt es am Sonnabend von 12 bis 17 Uhr Schauvorführungen zum japanischen Raku-Brand an der Keramikscheune „Schamottchen“.