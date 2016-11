Kleiner Markt zur Weihnachtszeit

DER ETWAS ANDERE KERAMIKMARKT FÜR SIE MIT CAFÉ IM ATELIER.



Mit den “Kleinen Weihnachtsmärkten" am 2. und 3. Adventssonntag im „SchaMottchen“ setzen wir die Reihe von Märkten der kleineren Form fort.



Passend zur Vorweihnachtszeit heißen wir unsere Gäste bei Kuchen, Stollen und weihnachtlichem Gebäck in unserem kleinen Café im Atelier herzlich willkommen. Die ganze Vielfalt unserer Keramiken und weihnachtlichen Erzeugnisse steht zum Verkauf für Sie bereit und es findet sich sicher ein passendes Geschenk für das Weihnachtsfest.



Außerdem kann man uns beim Arbeiten in unserer Werkstatt über die Schulter schauen...



Wir freuen uns auf Sie!



Der Eintritt ist frei.