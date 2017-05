Kostenlos ins Museum oder Konzert

Marzahn. Der Verein „KulturLeben Berlin“ informiert am Mittwoch, 17. Mai, von 10 bis 12 Uhr in der Heinrich-von-Kleist-Bibliothek, Havemannstraße 17 B, über Möglichkeiten kostenloser Besuche von Veranstaltungen, Konzerten und Museen in der Hauptstadt. Er vermittelt Freikarten an Berliner mit geringem Einkommen. Wer lediglich ein monatliches Einkommen von maximal 900 Euro netto hat, kann sich als „Kultur-Gast“ registrieren lassen und solche Freikarten beziehen. Mehr Infos auf www.kulturleben-berlin.de . hari