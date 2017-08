Lese-Tipps von Bibliothekaren

Marzahn.

Wer Interesse an Büchern hat und sich zusätzlich informieren lassen will, kann am Mittwoch, 30. August, um 18 Uhr in die Bezirkszentralbibliothek „Mark Twain“, Marzahner Promenade 52-54, kommen. In der Reihe „Schwebende Bücher“ kann in der Artothek über Literatur diskutiert und mancher Lese-Tipp gegeben oder aufgenommen werden. Mitarbeiter der Bibliothek bereiten sich vor, von ihnen besonders geschätzte Literatur oder Autoren vorzustellen. Anmeldungen unter54 70 41 42 oder im Internet auf www.berlin.de/bibliotheken-mh