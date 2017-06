Little Hot Jazz Festival 2017

Am 29. Juli 2017 findet im KulturGut in Alt-Marzahn das beliebte Little Hot Jazz Festival statt. Auf der Bühne performen dieses Mal das Aleksandr Kutnevic Swing Time Jazz Trio, New Orleans Caliente feat. Ute Kannenberg, die Jazz Makers Berlin und die Sir Gusche Jazzband feinsten Jazz unter freiem Himmel.

Das Little Hot Jazz Festival begeistert Besucher regelmäßig durch sein einzigartiges Flair. Im historischen Dreiseithof des KulturGuts bieten regionale Jazzkünstler im Spannungsfeld zwischen Plattenbau und traditioneller Dorfstruktur ein musikalisches Potpourri der Extraklasse. Bei lauen Sommertemperaturen und kühlen Getränken ist das genau das Richtige für Liebhaber gepflegter Jazz-Unterhaltung.Einlass zum Festival ist um 16 Uhr; die Auftritte beginnen ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. Der Vorverkauf erfolgt über das Sekretariat im KulturGut, das von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 15 Uhr geöffnet ist. Reservierungen nimmt das Sekretariat in dieser Zeit unter 030 – 99 28 79 35 oder jederzeit per Mail an winkelmann@agrar-boerse-ev.de entgegen.Das Little Hot Jazz Festival wird durch den Fachbereich Kultur des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf gefördert. Der gemeinnützige Verein AGRARBÖRSE Deutschland Ost e.V. betreibt das KulturGut als Träger und betreut soziale und kulturelle Projekte vor Ort.