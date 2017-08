Musik und Bilder im FFM

Berlin: Freizeitforum Marzahn | Marzahn. Noch bis Oktober sind Fotos von Berliner Balkons, von Jenseits des Polarkreises und aus Kleingärten in der „Internationalen Bilder-Ausstellung zur IGA 2017“ im Freizeitforum Marzahn an der Marzahner Promenade 51-55 zu sehen - am 9. September ab 14 Uhr im Foyer, der Eintritt ist frei.„Eine Welt voll Musik“ präsentieren Andrea und Wilfried Peetz mit ihren Gästen am 10. September 2017, 16 Uhr, im Arndt-Bause-Saal. Die Vielfalt in der tollen Musikshow reicht vom Musical über internationale Tophits bis hin zu ihren erfolgreichen eigenen Songs. Mit dabei sind Angelique & Kavaliere mit ihrer Chapeau Comedy Show und der Instrumentalist Ulrich Schlupsky mit Saxophon, Pan- und Blockflöte. Der Eintritt kostet 22 Euro. Kartenbestellungen unter E-Mail ticket@freizeitforum-marzahn.de , Kassenöffnungszeiten: Mo bis Fr, 15-19.30 Uhr, Sa und So, 10-14.30 Uhr, und 90 min. vor Veranstaltungsbeginn. ReF