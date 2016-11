Musikalische Reise durch den Herbst

Marzahn. Professor Knolle und Nine Mond laden am Mittwoch, 9. November, um 10 Uhr zu einer bunten Herbstreise in das Freizeitforum, Marzahner Promenade 55 ein. In ihrem Programm „Ein Kürbis wollte Hochzeit machen“ geht es begleitet von Musik durch die dritte Jahreszeit. Mit dabei ist auch der Drache Sausewind. Die Vorstellung im Arndt-Bause-Saal ist für Kinder von drei bis acht Jahren geeignet. Eintritt vier Euro, Erzieher zahlen nichts. Kartenbestellungen unter 542 70 91 und per E-Mail an ticket@freizeitforum-marzahn.de.